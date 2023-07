Je m'installe Inscrit: 01/07/2016 08:40 Post(s): 175 Karma: 128

C'est vrai que les sujets nationaux qui impactent 100% des gens, quand le débat reste globalement serein ca serait dommage de laisser le truc se dérouler. Mieux vaux censurer et dire "circulez y a rien à voir" parce que quand même hein bon ho hein.

Après ca va se plaindre que ca poste moins, que le forum est en perte de vitesse, mais en même temps on ne peux pas s'y exprimer.



Enfin sauf si on est un incel en chaleur, alors la c'est open bar sur le sujet du féminisme.

Ce deux poids deux mesures très Macronien (et aussi très Koreusien apparemment) me débecte.

Et ca sera mon dernier message ici ( je sais on m'regrettera pas).

(Et c'est pas une invit' a fermer le sujet sur le féminisme. Même si je suis en désaccord total, le fait que les gens s'expriment m'intéresse vraiment. Mais pourquoi eux ils ont droit de dépasser toutes les limites, et la ou le débat est "relativement" serein sur un sujet plus impactant tout de suite c'est ""fermé"".



La censure c'est nul. La censure sur les sujets majoritaires c'est stupide. Les abus d'autorités ca se voit. Ca ne règle rien. Je souhaite à ce site de mourir sous sa chappe de plomb (il a l'air bien parti pour).

Contribution le : Aujourd'hui 19:42:54