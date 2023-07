Descente à vélo impressionnante - MOUNTAIN OF HELL 2023

Je suis accro Inscrit: 15/03/2012 00:52 Post(s): 1004 Karma: 1022



On se croirait sur la montagne en dépassant les 100Km/h (et en plus on voit l'ombre du cycliste).



Description sur le site officiel :

• c’est très simple : un départ les pneus dans la neige… pour 2400m de dénivelé.

• c’est très chaud : une descente enduro freeride de 25 km sur tous types de terrain.

(single track, rochers, neige) avec une bonne dose d’adrénaline …

• c’est tout droit : un dénivelé négatif de fou… tout schuss… le premier arrivé en bas a gagné !!!!

https://www.les2alpes.com/ete/decouvrir/une-station-qui-bouge/des-temps-forts-tout-lete/mountain-of-hell/







MOUNTAIN OF HELL 2023 WINNING RUN (+Speedometer ) I Full Race X Kilian BRON Vidéo de la course "Mountain of Hell" 2023 (Les 2 Alpes, France) qui a accueilli 900 participants, du point de vue du cycliste gagnant.On se croirait sur la montagne en dépassant les 100Km/h (et en plus on voit l'ombre du cycliste).Description sur le site officiel :• c’est très simple : un départ les pneus dans la neige… pour 2400m de dénivelé.• c’est très chaud : une descente enduro freeride de 25 km sur tous types de terrain.(single track, rochers, neige) avec une bonne dose d’adrénaline …• c’est tout droit : un dénivelé négatif de fou… tout schuss… le premier arrivé en bas a gagné !!!!MOUNTAIN OF HELL 2023WINNING RUN (+Speedometer) I Full Race X Kilian BRON

Contribution le : Aujourd'hui 00:39:30