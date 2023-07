Options du sujet Imprimer le sujet

2 parades lors de la victoire des Chiefs de Kansas City au Superbowl

Les supporteurs en ont eu plein les yeux!





Chiefs Victory Parade Police Pursuit



Ça date un peu mais je l'ai pas vu passer ici! (2020)

Contribution le : Aujourd'hui 17:48:02

Re: 2 parades lors de la victoire des Chiefs de Kansas City au Superbowl

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12396 Karma: 5558 Si j'ai bien entendu, c'était une afro-américaine au volant ?

Au cas où : "R.I.P."





Edit @Banbs : c'est une civile qui s'est introduite dans la parade, pensant qu'elle s'en tirerait "easy".





Edit 2 @Banbs : perso, je sais pas ; j'ai pas tout compris, ils parlent américains.

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:16

Re: 2 parades lors de la victoire des Chiefs de Kansas City au Superbowl

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 323 Karma: 298

ok merci. on sait pourquoi elle a fait ça ??? Citation :ok merci. on sait pourquoi elle a fait ça ???

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:29