Celui qui tombe - art

Vraie performance physique. Mais aussi philosophique et un vrai sens artistique. Ça ressemble pas mal à celui qui montait les marches sans fin et qui tombait en permanence.

J’espère que vous aimerez.





Yoann et Marie Bourgeois - Celui qui tombe

Aujourd'hui 08:15:23