Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Vidéo... créatures de synthèse 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12405 Karma: 5560 Bonjour les jeunes !

Je n'arrive pas à retrouver une vidéo, passée sur Koréus, où l'on voit des animaux ou des plantes extraordinaires en images de synthèse qui bougent, mais avec un rendu très réaliste.

Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?

D'avance merci.

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:07