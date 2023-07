Générateur de vidéos via IA

Options du sujet Imprimer le sujet

On peut utiliser des vidéos pour qu'il s'inspire ou le laisser tout créer.

Quelques explications:

Au cas où certains veulent essayer, je ne l'ai pas testé. Apparemment c'est payant mais avec un essai gratuit (voir en bas de page). Je n'ai pas vu en parler ici, https://kaiber.ai/ permet de générer des vidéos comme Midjourney ou Craiyon permettent de générer des images.On peut utiliser des vidéos pour qu'il s'inspire ou le laisser tout créer.Quelques explications: https://www.directia.fr/produit/kaiber/ et https://www.aixploria.com/kaiber-ai/ (des alternatives en fin d'articles)Au cas où certains veulent essayer, je ne l'ai pas testé. Apparemment c'est payant mais avec un essai gratuit (voir en bas de page).

