Tentatives de braquage à pied

Mom and Daughter Turn the Tables on Suspected Robber as They Pull Out Guns



Plus d'infos et la tête du gars après, il s'est rendu à l'hôpital de lui-même pour 3 blessures par balle:

https://vocal.media/criminal/mom-daughter-shoot-man-attempting-to-rob-family-liquor-store

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5454727/Busted-mugshot-robber-attacked-mother-daughter.html





Contribution le : Aujourd'hui 09:47:00