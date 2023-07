La première voiture volante vient d’être homologuée

Je suis accro Inscrit: 17/10/2021 10:47 Post(s): 1840 Karma: 1880











US government approved World's 1st Flying Car Model A



Ça sent bon l’esbroufe cette voiture comme son concepteur d’ailleurs, mais non, l’homologation est bien réelle. Deux modèles sont prévus.

