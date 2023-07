Forteresse : un jeu indé fr de stratégie 1c1

Je m'installe Inscrit: 06/06/2006 15:36 Post(s): 225 Karma: 91





Salut à tous,à 15h, on dévoile un jeu sur lequel j'ai commencé faire mes premiers croquis il y a 9 ans (avec une feuille A3 et un jeu de Tarot)...Même que je vous avait sollicités en 2015 sur Koreus pour en parler ici : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic144873.html#forumpost2132791 Puis, un "studio" s'est monté avec des passionés de cintrage de bananes (surtout en compétition).Aujourd'hui, ça donne Forteresse, notre jeu de stratégie 100% équilibré 1c1 (venez essayer qu'on vous dit si vous nous croivez pas) qu'on a pris du temps a développer sur notre temps libre...Venez le découvrir/tester ça à partir de 15h sur Twitch, on vous donnera le lien de téléchargement : https://www.twitch.tv/grossecaisseproduction PS : idéalement, venez avec un pote pour tester si vous connaissez des amateurs de jeux de strat et je sais... "Croivez", ça se dit pas... A part peut être Louis Croivez Baton?!

