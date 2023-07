Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 1296 Karma: 556

Bonjour,



Comme un couillon, j'ai pas noté le nom

La prévu, annonce d'un promu de l'académie et le promu fait son coming out, directement le nommé est rétrogradé, enfin remplacé par un autre...



Bref si quelqu'un la vu, merci de me donner le nom.

Contribution le : Hier 23:34:31