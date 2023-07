Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Traverser une rue inondée avec une poussette 3 #1

Pavé César Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 15166 Karma: 12514 « Ça passe, il suffit de lever un peu les roues avant. »





Tags : inondation, bébé, crue, mère, inconsciente

vivaberthaga Re: Traverser une rue inondée avec une poussette 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 3150 Karma: 3440

@FanfanLaTulipe a écrit:

Qu'est-ce qu'elle part chercher à la fin de la vidéo cette folle ?

le grand frère parti devant en vélo? Citation :le grand frère parti devant en vélo?

FMJ65 Re: Traverser une rue inondée avec une poussette 0 #6

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15530 Karma: 5024 Il n'est pas un peu grand le "bébé" pour une poussette ???

