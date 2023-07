Se faire voler son téléphone en pleine mer

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4679 Karma: 2220





Barrage aux voleurs, aux mouettes et aux chutes pour 0€.

J'attends mon prix Nobel maintenant. Pour ma part, j'ai acheté un étui avec un anneau pour mon tel pliant (oui j'ai un tel pliant, c'est génial) et avec un vieux bout de cordon et j'en ai fait une dragonne (et avec un cordon plus long, on peut aussi le passer autour du cou).Barrage aux voleurs, aux mouettes et aux chutes pour 0€.J'attends mon prix Nobel maintenant.

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:03