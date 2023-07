Options du sujet Imprimer le sujet

lebibix Portrait : Philémon le Guyader, la poésie peut sauver un homme



Mon 24ème portrait vient tout juste d'être mis en ligne !



52 minutes c'est trop long ? J'ai donc fait 51 minutes, sur un poète, crêpier et jongleur

Tout ça à la fois ? Et oui !



Philémon est-il fou ? Un doux dingue ?

La réponse se trouve dans son portrait.



merci à tous, des bisous !





Contribution le : Aujourd'hui 16:07:39