Pétage de plombs à l'embarquement + Turbulences sévères

Source : Une passagère a été placée en garde à vue à l’aéroport de Mexico-Benito Juarez après avoir détruit l’équipement des comptoirs d’enregistrement pendant plusieurs minutes. María Guadalupe, 56 ans, s’est emportée après que la réservation de vol qu’elle a faite par l’intermédiaire d’une agence de voyages ne soit pas apparue dans le système de Volaris. Plusieurs écrans d’ordinateurs, un lecteur de code-barres et d’autres équipements ont été victime de sa fureur, sous l’œil des agents au sol trop occupés à filmer la scène pour intervenir.La passagère avait demandé un remboursement de son billet, l’employé de la low cost lui disant de contacter son agence. « Ne me rends pas mon argent, je m’en fiche, mais cela va te coûter cher. Vous allez le payez », hurle-t-elle dans la vidéo. Selon un communiqué de Volaris, « une passagère a réagi violemment lorsqu’elle a été informée qu’elle devait finaliser l’achat de son vol. Apparemment, la dame avait essayé d’effectuer le paiement avec plusieurs cartes de crédit sans succès, ce qui a provoqué l’émission d’une alerte de sécurité par notre système de prévention des fraudes ».En Chine, c’est le vol CA1524 d’Air China entre Shanghai-Hongqiao et l’aéroport de Pékin-Capital qui a été victime de turbulences sévères le 10 juillet : moins d’une heure avant d’atterrir ; l’Airbus A330-300 de la compagnie nationale a selon un passager subi « une chute brutale et soudaine. Puis il y a eu une autre chute violente, qui a projeté en l’air un passager et membre du personnel de cabine aidant les voyageurs à regagner leurs sièges ». Le vol s’est posé avec une vingtaine de minutes de retard, le passager et le PNC étant conduits à l’hôpital.Source : https://www.air-journal.fr/2023-07-12-violent-petage-de-plombs-a-lembarquement-et-turbulences-severes-videos-5250023.html

