Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Tiny Tower Defense 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35772 Karma: 14715 Tiny Tower Defense





>>> Jouer à Tiny Tower Defense <<<



Synopsis:

Tiny Tower Defense est un mini jeu charmant de Tower Defense. Défendez votre château contre les hordes de monstres en construisant des tours pour les vaincre. Tuez des ennemis pour obtenir de l'or afin d'acheter plus de tours et débloquez également de nouveaux types de tours !



Le jeu est court et possède une fin !



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#2D#Pixel Art#Singleplayer#Tower Defense



Bon jeu! Le jeu est court et possède une fin !• souris#2D#Pixel Art#Singleplayer#Tower Defense

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:51