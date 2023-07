Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Barbie Girl version Johnny Cash #1

Turbigo

Johnny Cash sings "Barbie Girl" (A.I.)



J'ai presque envie d'aller voir le film pour savoir si Ken est éponyme.

(Je sors)

Contribution le : Aujourd'hui 20:48:20

AidenCrowl Re: Barbie Girl version Johnny Cash #2

AidenCrowl

Je vois beaucoup de vidéo "d'IA" qui tournent en ce moment et qui font chanter des voix comme Macron, Trump ou encore des youtubeurs etc..



Autant c'est un peu marrant d'entendre Macron chanter Aznavour





Emmanuel Macron - Hier Encore (cover Charles Aznavour) par @DefendIntelligence



Autant ça risque de devenir flippant au point ou il sera difficile de savoir le vrai du faux



Même si là c'est pas encore parfait, à ce rythme il ne faudra pas longtemps pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui

Contribution le : Aujourd'hui 22:09:48