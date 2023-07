Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Re: Un escargot pond des oeufs 🐌 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12431 Karma: 5581 J'avais déjà vu un escargot de bourgogne pondre, mais pas à cette vitesse.

C'est en accéléré ?





Edit @Wiliwilliam : oui, je l'ai vue entre-temps. Je ne me rappelais plus de cette vidéo pour laquelle j'avais pourtant laissé un commentaire.

Contribution le : Aujourd'hui 13:35:13

Wiliwilliam Re: Un escargot pond des oeufs 🐌 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35784 Karma: 14746 @alfosynchro oui ! tu peux comparer avec la vidéo qu'avait postée Koreus (lien sous la vidéo) qui elle est en temps réel.

Contribution le : Aujourd'hui 13:39:06