Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un chirurgien déguise les enfants en super héro... 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18407 Karma: 21730



...avant de les opérer et ainsi évacuer le stress du petit patient

Contribution le : Aujourd'hui 19:29:41

alfosynchro Re: Un chirurgien déguise les enfants en super héro... 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12432 Karma: 5583

Je suis un super héro Perso, j'ai pas besoin de costumeJe suis un super héro

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:21