Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Virer le chien du canapé 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18413 Karma: 21746

Contribution le : Aujourd'hui 10:06:05

alfosynchro Re: Virer le chien du canapé 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12435 Karma: 5589 Faut dire qu'il n'y met pas un max de conviction pour le virer.

Contribution le : Aujourd'hui 10:30:11