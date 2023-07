Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Wheeler Dealer France et la R8 gordini 2 #1

WHEELER DEALERS FRANCE - R8 GORDINI - Les GROSSES MAGOUILLES



@Loom- le garage est près de chez toi à Saint Héllier, tu connais ? WHEELER DEALERS FRANCE - R8 GORDINI - Les GROSSES MAGOUILLESle garage est près de chez toi à Saint Héllier, tu connais ?

JorisPab Re: Wheeler Dealer France et la R8 gordini 0 #2

en fait, on a un Jean-Guy qui découvre les ficelles des émissions de TV de divertissement ?

Waaaah !

Jashugan13 Re: Wheeler Dealer France et la R8 gordini 1 #3

[sarcasme] Keuwa ? C'est des mises en scène ? Holala, leurs subtils jeu d'acteur ne le laissai pas penser ! Je me suis fait eu ! [/sarcasme]

