Notez vos derniers livres lus

J’inaugure donc avec l’Art de perdre, d’Alice Zeniter.







On suit dans ce roman l’histoire d’une famille de harkis algériens sur trois générations, chacune faisant l’objet d’un chapitre relatant un épisode marquant de la vie d’un personnage :

- Ali, ancien combattant de la seconde guerre mondiale qui a construit sa vie dans un petit village de Kabylie qu’il a dû fuir pour la France au moment où la lutte pour l’indépendance menaçait la sécurité de sa famille.

- Hamid, le fils de ce dernier, né en Algérie mais ayant grandi en France dans les camps de harkis puis dans une cité HLM de Normandie.

- Naïma, la fille de ce dernier, née en France et vivant à Paris, à la recherche des clés lui permettant de comprendre son histoire.



Le récit est selon moi intéressant plus plusieurs raisons.

Tout d’abord parce que comme le veut le dicton « l’histoire est écrite par les vainqueurs », mais qu’on la découvre ici du point de vue des perdants. Et qu’on découvre donc la complexité d’une situation, celle d’un pays déstabilisé, qui est trop facilement résumée a posteriori par un combat opposant d’un côté les bons et de l’autre les traîtres.

Aussi parce qu’on comprend la complexité de se construire une identité lorsque l’on n’est plus d’un pays qu’on a fui, mais pas vraiment non plus d’un autre pays qui nous regarde différemment des siens. Et lorsque la douleur des souvenirs se traduit par des silences qui empêchent les générations suivantes de se constituer des racines solides.



Je regrette cependant dans la narration que le passage d’un personnage à l’autre rompe aussi brutalement l’histoire du personnage précédent. J’aurais aimé davantage connaître le regard de ces aînés dont j’ai pénétré l’intimité sur les choix de leurs descendants et leurs propres choix. Ils deviennent au lieu de ça des personnages distants qu’on ne comprend plus très bien. Mais si c’est un peu frustrant, ça nous met ainsi dans la peau de leurs enfants qui ne les comprennent pas vraiment non plus.



