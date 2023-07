Options du sujet Imprimer le sujet

microceb [Vidéo] Crash test Citroën Traction Avant. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/08/2010 19:10 Post(s): 516 Karma: 548

crashtest



Essai à but commerciale pour prouver les qualités d'une structure monocoque, a l'époque une voiture sure c'est une voiture qui ne se déforme pas, un parpaing en fait. Tout l'inverse des voitures modernes.

Contribution le : Aujourd'hui 02:53:55