Quand tu omets la garantie "bris de glace".

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 901 Karma: 1201 Un homme donne de sa personne pour protéger son pare-brise d'une averse de grêlons.



Contribution le : Aujourd'hui 10:36:15