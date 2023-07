Options du sujet Imprimer le sujet

Nikus Le 1er Cybertruck de Tesla est sortit d'usine!

enfin sortit d'usine, il est tellement moche que les ouvriers le cache







Aujourd'hui 11:05:12