Yazguen Quand tu es bon mais pas que dans ton sport

Je poste trop



Contribution le : Aujourd'hui 11:48:16

Wiliwilliam Re: Quand tu es bon mais pas que dans ton sport

La loi c'est moi

Stephen Curry, un basketteur américain. Il a été champion NBA 4 fois c'est 10 dernières années et accessoirement MVP de la finale NBA 2022.

Tu rajoutes à ça les all-star, les MVP de saison et tout un tas de titre par-ci par-là.



C'est lui ici, dans un article paru en 2017 sur koreus



Contribution le : Aujourd'hui 12:18:11

Yazguen Re: Quand tu es bon mais pas que dans ton sport

Je poste trop

Merci Wil pour l'explication et pour la vidéo.

Bordel l'action de Stephen

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:18

Consternation Re: Quand tu es bon mais pas que dans ton sport

Je m'installe

Et il faut surtout souligner le fait que ce mec a révolutionné le tir à trois points.



Du coup, il est fort pour tirer de loin, il joue au golf, il fait un trou en un de plus de 130 mètres, cule un mouton quoi.

Contribution le : Aujourd'hui 12:37:25