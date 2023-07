Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Nuage iridescent en chine ☁️ #1

Un magnifique nuage iridescent observé en Chine.

Cela arrive quand la lumière du soleil est diffractée par les cristaux de glace contenu dans le nuage.

Cela arrive quand la lumière du soleil est diffractée par les cristaux de glace contenu dans le nuage.





Contribution le : Aujourd'hui 11:53:34

alfosynchro #2

Si je montre ça à ma soeur, elle va encore dire : "on nous cache des choses !"...

Contribution le : Aujourd'hui 13:07:13

SushiCircus #3

@alfosynchro

La prochaine fois que ta sœur te dit ça tu lui réponds "Oui tu as étais adopté"



La prochaine fois que ta sœur te dit ça tu lui réponds "Oui tu as étais adopté"

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:42