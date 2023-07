Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Zoom régulier vs caméra multiplan développée par Disney pour les dessin animés 🎥 5 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35799 Karma: 14792

Walt Disney Introduces the Multiplane Camera

Contribution le : Aujourd'hui 14:36:09