Alors peut-être? (bis repetita) 🏃‍♀️

Remontée monstrueuse de la coureuse française Louise Maraval au relais 4x400 m féminin. Médaille d'or, championnes d’Europe U23 (Thery, Delaunay-Belleville, Toriel, Maraval)

