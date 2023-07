Mais dis moi Jamy, ça fonctionne comment une piqûre d'abeille ? 🐝

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35805 Karma: 14822

Découvrez la complexité fascinante des dards d'abeilles au microscope électronique et apprenez comment elles fonctionnent pour défendre la ruche. Cette vidéo explore la structure et la fonction complexes du dard d'une abeille, en comparant des diagrammes à des séquences réelles et à des images haute résolution. Découvrez les détails du système de distribution de venin et comment il permet aux abeilles de protéger leur colonie. Bien que les abeilles soient des créatures douces, leurs dards sont un puissant "coup de poing" qui peut causer une douleur intense ou même être mortelle dans de rares cas. Préparez-vous à apprécier l'une des armes les plus étonnantes de la nature !





How Do Bee Stingers Work? Stated Clearly



