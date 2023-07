Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Docteur Maboul | Bande-annonce officielle VF 2 #1

DOCTEUR MABOUL | Bande-annonce officielle VF | (2023) Mark Strong



@Le_Relou T'as l'impression d'être le sale gosse qui dévoile le tour du magicien parfois ?

Il a plein d'autres détournements du genre, moi j'adore il mérite bien plus d'abonnés !

C'est lui aussi qui avait fait

Le_Relou Re: Docteur Maboul | Bande-annonce officielle VF 0 #2

En 1974, le docteur Hector Gregory Maboul est envoyé dans un centre de détention psychiatrique pour y pratiquer des opérations. Pendant une intervention le nez d’un patient s’allume…



Cette vidéo est une parodie, un détournement à but humoristique.



Détournement du film « Shutter Island » avec Leonardo DiCaprio

Détournement de la série « Temple » avec Mark Strong et Daniel Mays

Détournement du film « Mission: Impossible - Protocole fantôme » avec Tom Cruise



Une vidéo de Alexandre Servage.

