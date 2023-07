Options du sujet Imprimer le sujet

Maxcdr Aïe ça pique !

Chiens et chats se font vacciner.







alfosynchro Re: Aïe ça pique !

Ma chienne, elle, ne sent rien. Ou c'est mon véto qui est bon. Ou les deux.

