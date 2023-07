Pixel War, c'est reparti !

Options du sujet Imprimer le sujet

Pixel War, recommence dés se soir.



Pour ceux qui y avait participé ici, sur Koreus, il y avait un topic unique je crois, d'ailleurs les Français avaient gagné cette bataille de pixel visiblement, du coups se serait pas mal de garder le trône.











Lien de jv.com , article.



Pixel War, recommence dés se soir.

Pour ceux qui y avait participé ici, sur Koreus, il y avait un topic unique je crois, d'ailleurs les Français avaient gagné cette bataille de pixel visiblement, du coups se serait pas mal de garder le trône.

Lien de jv.com , article.

https://www.jeuxvideo.com/news/1780464/la-pixel-war-la-plus-grande-bataille-d-internet-est-de-retour-et-cette-annee-sera-plus-violente-que-jamais.htm

Je le sais ça, c'était juste pour posté l'article, en revanche je n'avais pas le lien reddit.

Merci



Merci

r/place est un événement vraiment éphémère. Et cette année, c'est un peu controversé. D'ailleurs ça n'aurait pas dû sortir cette année mais en 2027, pour calmer quelques communautés.



dernier screen en date, avec des messages contre le pdg de Reddit:

Concernant Koreus, je ne pense pas que c'était sur le r/place mais plutôt pixelcanvas.

r/place est un événement vraiment éphémère. Et cette année, c'est un peu controversé. D'ailleurs ça n'aurait pas dû sortir cette année mais en 2027, pour calmer quelques communautés.

dernier screen en date, avec des messages contre le pdg de Reddit:

