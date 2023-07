Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une mue de mante religieuse || Poussin + chiot 🐤🐕 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35814 Karma: 14837





----------------------------------------------------------------------------



Petit moment tendre avec un poussin et un chiot un peu fatigué



L'impressionnante mue d'une mante cobra (Choeradodis rhomboidea).----------------------------------------------------------------------------Petit moment tendre avec un poussin et un chiot un peu fatigué

Contribution le : Aujourd'hui 20:05:07

alfosynchro Re: Une mue de mante religieuse || Poussin + chiot 🐤🐕 1 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12451 Karma: 5605 C'est contre intuitif qu'une grosse bête sorte d'un plus petit corps. Ça me met légèrement mal à l'aise quelque part ; peut-être un fond de claustrophobie ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:18:28