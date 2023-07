Pub : le lobby du pétrole contre les voitures électriques

Options du sujet Imprimer le sujet

Breaking Free – A Mobil 1 Film

Mouais, ça fera sans doute sourire le redneck en pickup (la vraie cible du clip). En tout cas ça fera le buzz.



Mais dans le fond, les géants pétroliers s'en battent les couilles de l'électrique.

Il faudra toujours plus de pétrole pour faire tourner notre société actuelle. C'est pas quelques voitures électriques dans quelques pays (dés)industrialisés qui vont fondamentalement changer le donne.

