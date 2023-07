Options du sujet Imprimer le sujet

Loucheux [France] Deux camions manquent de percuter un véhicule sur l’autoroute 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8348 Karma: 5196





Deux poids lourds manquent de percuter un véhicule de patrouille sur l’autoroute A7, le jeudi 20 juillet 2023.

Contribution le : Aujourd'hui 00:46:38

alfosynchro Re: [France] Deux camions manquent de percuter un véhicule sur l’autoroute 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12455 Karma: 5605 Il me semble que l'on voit le véhicule bouger comme s'il avait été touché. Le deuxième camion n'aurait pas été surpris s'il avait respecté la distance de sécurité.

Même si les plots ne paraissent pas posés là où il faudrait, il faut être bigleux ou au téléphone pour ne pas voir ce patrouilleur !

La veille, sur l'A9, un patrouilleur a été coupé par un camion qui n'a pas respecté les plots. C'était, alors, le 29ème heurt de patrouilleur depuis le début de l'année ; ça fait 4 par mois.



Les séries !

Contribution le : Aujourd'hui 01:14:30