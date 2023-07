Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Explosion dans une rue à Johannesburg 💥 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35817 Karma: 14843 Une rue s'est littéralement ouverte en deux à Johannesburg en Afrique du Sud. Les images sont très impressionnantes. Les véhicules dans la rue font un énorme bond en l'air.



Watch: Mystery blast rips concrete, flips cars on Johannesburg street



La compagnie de gestion du gaz nie toute responsabilité. Donc pour l'instant il n'y a pas d'explication.

Contribution le : Aujourd'hui 11:36:04