Wiliwilliam Une barge flottante pour migrants 🚢

Ce serait une barge flottante pour migrants, mise en place par le Royaume-uni.



Le terme de prison n'est visiblement pas utilisé. La barge (Bibby Stockholm) servira de logement pour 500 migrants pendant l’examen de leur demande d’asile et devrait être opérationnelle pendant 18 mois.Le terme de prison n'est visiblement pas utilisé.

Aujourd'hui 11:56:01