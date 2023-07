Illustration du phénomène d'implosion 🛢️

Je masterise ! Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 2332 Karma: 1576

Il semblerait que ce ne soit pas du tout comparable avec l'implosion d'un sous marin, la coque est bien plus épaisse et se casse plutot que de d'écraser.



On peut le voir ici avec un sous marin miniature





Vous pouvez aller à 2min25s.



Il a refait le test avec une fibre de carbonne, elle semble se briser aussi.



