Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un bébé écureuil tombé du nid 🐿️ 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35820 Karma: 14846

Dans cette vidéo, la maman écureuil vérifie que son bébé va bien avant de le ramener à la maison.







NB: la musique ... Les nids d'écureuil sont solides mais parfois, de grosses rafales de vent peuvent faire basculer les bébés par dessus bord.Dans cette vidéo, la maman écureuil vérifie que son bébé va bien avant de le ramener à la maison.NB: la musique ...

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:03