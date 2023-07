Tornade en plein Milan 🌪️ || Robot Grimlock Transformers 🤖

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35824 Karma: 14860





Citation : Une tornade destructrice a touché des parties densément peuplées du métro de Milan, en particulier Cernusco sul Naviglio, Lombardie, Italie du Nord-Ouest il y a environ 2 heures.





There was a tornado just east of Milan around 11:00.



---------------------------------------------------



Sacré jouet!



Citation : Transformers Grimlock de Robosen est le premier robot marcheur à conversion automatique bipède à double forme au monde.





Aujourd'hui 14:14:17