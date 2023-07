Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Une mue de gecko léopard 🦎





【脱皮】レオパが皮を脱いでいく様子が凄すぎる

@alfosynchro j'ai pensé à toi



NB: à 8:40, pareil pour moi et mes chaussettes de marche après un trek d'une bonne journée! Il y a des sous-titres accessibles sur youtube.【脱皮】レオパが皮を脱いでいく様子が凄すぎるj'ai pensé à toiNB: à 8:40, pareil pour moi et mes chaussettes de marche après un trek d'une bonne journée!

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:00

alfosynchro Re: Une mue de gecko léopard 🦎

Wiliwilliam







On dirait qu'il a enfilé une capote dont il n'arrive plus à se défaire ! On dirait qu'il a enfilé une capote dont il n'arrive plus à se défaire !

Contribution le : Aujourd'hui 14:42:54