Une oeuvre d'art évolutive 🖼️





« Unsupervised » (Sans surveillance) créée par l'artiste Refik Anadol et exposé au MoMa à New York. L'artiste a utilisé une IA pour concevoir cette oeuvre.

