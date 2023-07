Superman allergique au Maroilles (Doublage, parodie)

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10/2017 20:19 Post(s): 22



Doublage : Superman vs. Maroilles



Bonjour à tous,



Cette vidéo lance apparemment un grand débat sur...quel est le fromage qui schlingue le plus ? Et apparemment, il y a pire que celui que j'ai mentionné dans cette vidéo. Je viens du Nord, mais je n'ai pas goûté à tout. C'est mal ?



Contribution le : Aujourd'hui 15:00:37