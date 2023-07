🍣 C'est pas donné à tout le monde de manger des sushis avec des baguettes

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 905 Karma: 1220

Alors... bon.... soit je n'ai pas saisi le sens de POV et il faut que je revoie la définition, soit cet acronyme est utilisé à tord et à travers sur TikTok ou autre R.S. par des gens qui, eux, n'en ont pas compris le sens et du coup, ça ne veut plus rien dire!



Dans les deux cas, ça m'énerve !



Excusez-moi, j'suis un peu ronchon..

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:03