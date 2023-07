Record du monde d'apnée battu 🤿

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 1494 Karma: 1278



Et là, on est en poids constant, costaud ! Bien comprendre que pour les records de profondeur en apnée avec palmes, il y a 3 catégories :- poids constant : descente et remontée à la palme- poids variable : descente avec un poids laissé au fond- sans limites : tout appareillage autoriséVoir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_en_apn%C3%A9e#Comp%C3%A9tition Et là, on est en poids constant, costaud !

