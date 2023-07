Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Blague avec un téléphone. #1

Je suis accro Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 907 Karma: 1227 Trois hommes font une blague à leur ami en lui faisant croire qu'il a oublié son téléphone.



Contribution le : Aujourd'hui 09:36:45

gazeleau Re: Blague avec un téléphone. #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7608 Karma: 6394 Wouah, le temps de rebrancher toute la connectique ...

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:53

CrazyCow Re: Blague avec un téléphone. #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 18179 Karma: 27511 Je crois qu'il a toujours pas compris ce qu'il lui est arrivé.

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:14