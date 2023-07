Clip de sensibilitsation contre les emballage jetables

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 86 Karma: 97







Plastique à usage unique, papier carton jetable, même combat !



Lien vers le post LinkedIn/Source :

https://www.linkedin.com/posts/zero-waste-france_leurope-doit-dire-stop-au-tout-jetable-activity-7087332739225378817-qijG



Et concernant les repas à emporter, à Grenoble il existe dabba, qui est un tupperware que plein de resto utilisent. Tu arrives avec ton dabba vide, et soit on te le remplis, soit on le récupère et on t'en file un remplit (ce qui permet de préparer les plats à l'avance). Ça marche super bien et ça évite plein d'emballage

