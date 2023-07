Interview avec June Lovejoy, actrice X américaine au Japon

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12477 Karma: 5619

Intéressant, surtout les comparaisons morales et "culturelles" entre Japon et Usa. On ne s'attend pas à tout. Mais j'ai dû mettre la vitesse de lecture à 0.75 parce qu'elle parle vite la petite !

