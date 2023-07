Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Chiot vs chien marionnette 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 18437 Karma: 21825

Puppies Fooled by Adorable Dog Marionette || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:16:43

alfosynchro Re: Chiot vs chien marionnette 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 12480 Karma: 5622 Il semble bien connaître les comportements canins ce marionnettiste.

Contribution le : Aujourd'hui 19:51:27