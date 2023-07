Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Barbie échange en langage des signes 👋 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 35844 Karma: 14893



L'actrice de Barbie, Margot Robbie, communique en langue des signes avec un fan. ça doit faire chaud au coeur quand tu te rends compte que la personne que tu admires arrive à communiquer avec toi malgré ton handicap!

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:39